Artista americana Ariana Grande le ofera fanilor sai ocazia de a o insoti in studioul de inregistrari, in cadrul campaniei All In Challenge, relateaza vineri Press Association. Cantareata pop s-a alaturat mai multor vedete, printre care Drake si Justin Bieber, in cadrul campaniei initiate pentru strangerea de fonduri destinate persoanelor afectate de pandemia de coronavirus. Premiul oferit de Grande consta in posibilitatea de a-i fi alaturi in studio, in timp ce inregistreaza muzica noua, dar si de a o insoti pe artista si echipa sa la cina, in Los Angeles. Premiul, acordat castigatorului si unei…