Coronavirus/ Arafat: Recomandăm evitarea şi limitarea deplasărilor din zonele afectate către România Secretarul de stat in MAI Raed Arafat le-a recomandat, duminica, romanilor sa evite calatoriile in zonele afectate de infectia cu coronavirus, dar si deplasarile din zonele cu probleme catre Romania. El a spus ca aceasta este o situatie temporara. Arafat a reiterat ca un cetatean roman care vine din zonele afectate va intra in carantina sau izolare. "In primul rand, continuam si insistam pe recomandarea noastra ca cetatenii romani se evite calatorie in zonele afectate. In acelasi timp, reiteram si recomandarea ca cetatenii romani aflati in zonele efecte afectate sa evite deplasarea catre Romania.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

