- Cancelarul german Angela Merkel sprijina apelurile pentru un lockdown dur și pe termen scurt in Germania, pentru a reduce raspandirea coronavirusului. Asta, deoarece rata de infectare e mult prea mare, potrivit unei purtatoare de cuvant a guvernului german, conform Reuters .Germania lupta sa țina sub…

- Premierul francez Jean Castex a reimpus, joi, o carantina de o luna in Paris si in parti din nordul tarii, din cauza ritmului lent al vaccinarilor si a raspandirii unor variante mai contagioase ale coronavirusului, transmite Reuters. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID,…

- Jumatate dintre germani sunt impotriva relaxarii carantinei instituite cu scopul limitarii raspandirii coronavirusului , conform unui sondaj YouGov comandat de dpa. Liderii landurilor federale urmeaza sa decida in urmatoarele zile daca vor prelungi sau nu lockdown-ul la nivel national dupa 14 februarie.…

- Cancelarul Angela Merkel a pledat joi seara pentru restrictii mult inasprite in Germania in fata pandemiei de COVID-19 si a solicitat o intrunire a autoritatilor saptamana viitoare, a facut cunoscut pentru AFP o sursa din cadrul partidului ei. In cursul unei reuniuni a conducerii formatiunii…

