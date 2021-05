S-au aflat cele mai recente cifre venite de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS) in cadrul raportarii zilnice privind situația generata de noul coronavirus la nivel național. Astfel, s-a aflat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 1.300 de cazuri noi, cifre in scadere in aceasta privința, fața de cele din raportarea […] The post Coronavirus, 8 mai. S-au anunțat 1.305 cazuri noi. Cați pacienți sunt la ATI first appeared on Ziarul National .