CORONAVIRUS. 345 de noi decese în Italia în ultimele 24 de ore. Bilanţul a crescut la 2.503 morţi Numarul total de cazuri de coronavirus in Italia, cea mai grav afectata tara din Europa, a crescut la 31.506 de la 27.980, o crestere cu 12,6%, cea mai mica rata de crestere inregistrata de la aparitia epidemiei in tara pe 21 februarie. Dintre cei infectati initial, 2.941 s-au recuperat complet, comparativ cu 2.749 cu o zi inainte. Circa 2.060 de persoane se aflau la terapie intensiva, fata de 1.851 in urma cu 24 de ore. „Oamenii de stiinta ne spun ca epidemia nu si-a atins inca varful. Aceste saptamani vor fi cele mai riscante", a afirmat Conte. Lombardia este regiunea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Italia, cea mai afectata tara din Europa de pandemia de coronavirus, a depasit pragul de 2.000 de morti, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 349 de decese, conform unui bilant publicat luni seara de Agentia de Protectie Civila, relateaza AFP si Reuters.Astfel, bilantul a ajuns la 2.158 de decese,…

- Italia a avut, luni, un nou șoc, dupa ce autoritațile au anunțat noul bilanț al situației generate de epidemia de coronavirus. Numai in Lombardia – regiunea considerata unul dintre focarele din Italia – s-au inregistrat, luni, 202 morți. In doua zile, aici au murit peste 450 de oameni. Bilantul epidemiei…

- Regiunea Lombardia, cea mai afectata de COVID-19 din Italia, da primele semne ale unei posibile incetiniri a contagiunii, a anuntat luni guvernatorul sau, Attilio Fontana, potrivit Reuters. In ciuda inmultirii deceselor, numarul de noi cazuri creste intr-un ritm mai mic decat in urma cu cateva zile,…

- in Lombardia, o regiunea extrem de populata a Italiei, unde se afla și capitala financiara a țarii, Milano, s-au inregistrat 1.218 decese. Dintre care 252 au fost inregistrate de sambata și pana duminica, fiind cel mai mare bilanț pana in prezent. In total, in Italia s-au inregistrat 368 de…

- Lombardia, regiunea din nordul Italiei care sufera cel mai mult de pe urma raspandirii coronavirusului, da primele semne ale unei posibile incetiniri a contagiunii, a anuntat luni guvernatorul sau, Attilio Fontana. In aceasta regiune extrem de populata, unde se afla si capitala financiara…

- Lombardia, regiunea din nordul Italiei care sufera cel mai mult de pe urma raspandirii coronavirusului, da primele semne ale unei posibile incetiniri a contagiunii, a anuntat luni guvernatorul sau, Attilio Fontana, potrivit Reuters. In aceasta regiune extrem de populata, unde se afla si capitala financiara…

- Numarul total de cazuri confirmate din Italia, tara europeana cea mai afectata de virus, a crescut la 10.149 de la 9.172, ceea ce reprezinta o crestere de 10,7-. Seful Agentiei de protectie civila a spus ca, din cei infectati initial, 1.004 s-au restabilit complet, fata de 724 in ziua precedenta. De…

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns in Italia la 76. Premierul Giuseppe Conte a anunțat masuri dure: carantina in mai multe localitați, suspendarea activitaților sportive, a meciurilor și a excursiilor.Potrivit „Corriere della sera”, sambata numarul persoanelor infectate a…