Coronarirusul face PRĂPĂD - Numărul victimelor a explodat la 700/ 81 morți în doar o zi Coronavirusul face ravagii. Aproape 1.000 de oameni și-au pierdut viata din cauza virsului. Peste 700 de persoane au murit din cauza coronavirusului, intr-o singura zi pierzandu-si viata 86 de persoane, conform celui mai recent bilant prezentat de CNN. Vineri, in China, au murit 86 de oameni, ceea ce aduce bilantul vicitmelor provocate de coronavirus la peste 720. Numarul zilnic al deceselor a crescut constant in ultimele cateva zile, conform News.ro. Citește și: TRAGEDIE in Sibiu: DOI MORȚI și un ranit, dupa impactul devastator dintre o mașina și un microbuz La nivel global,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

