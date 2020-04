Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat luni seara ca municipiul Suceava intra in carantina. In carantina intra și 8 comune din jurul orașului.

- Au fost inregistrate 1952 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, luni, 30 martie, ora 13.00. Pana astazi, 30 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19…

- Al doisprezecelea deces inregistrat in Romania este un barbat din Bacau cu probleme grave de sanatate, a transmis Grupul de Comunicare Strategica, marți noapte. Barbatul avea 74 ani, era din județul Ialomița, internat la Bacau, in Spitalul Comanești, pe secția de Terapie Intensiva, unde a primit oxigen…

- Spitalul Judetean Bacau a primit, marti, 432.000 lei de la Ministerul Sanatatii pentru achizitia unui aparat medical PCR Real Time prin care se poate depista virusul Covid-19, se arata intr-un comunicat de presa al PNL Bacau, remis AGERPRES.Achizitia aparatului pentru spital va fi realizata…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat duminica, la ora 14.00, intr-o conferința organizata la Sediul MAI, ca toate persoanele care vin in Romania din țari unde sunt confirmate cel puțin 500 de cazuri de infecție cu COVID-19 trebuie sa se izoleze la domiciliu timp de 14 zile. Domiciliul va fi cel…

- Specialiștii in sanatate publica transmit populației ca, la aceasta ora, nu exista niciun caz de infecție cu noul coronavirus in Romania. La nivelul județului Alba, pentru prevenirea eventualelor imbolnaviri 118 persoane se afla izolate la domiciliu, iar o persoana se afla in carantina, in compartimentul…

- Acesta muncește ca asistent in Germania, unde a ingrijit pacienți cu coronavirus și a venit de curand acasa. I-au fost recoltate probe și se așteapta acum rezultatele de la laborator, cele care pot confirma sau infirma prezența coronavirusului. Acesta este in carantina, intr-un salon special pentru…

- Gripa face ravagii in toata țara. Brașovul și Clujul sunt in topul județelor unde au fost inregistrate cele mai multe cazuri de infecții virale in ultima saptamana, scrie Antena 3. Autoritațile vorbesc...