Corona Brașov retrogradată, misiunea HCM Slobozia simplificată Scandalul de dopaj de la echipa de handbal feminin Corona Brașov a ținut prima pagina a publicațiilor de sport in ultimele saptamani. Federația Romana de Handbal a hotarat in cele din urma excluderea echipei ardelene din Liga Naționala. Fara a ne bucura in vreun fel de ceea ce s-a intamplat sub Tampa, nu putem sa nu remarcam faptul ca retrogradarea Coronei simplifica destul de mult misiunea de menținere in Liga Naționala pentru HCM Slobozia. Practic, in acest moment, retrogradarea directa va lovi o singura echipa, duelul ducandu-se deocamdata intre HCM, Rapid și «U» Cluj. Am putea spera, printr-un… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

