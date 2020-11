Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei, Margareta, a transmis miercuri un mesaj cu prilejul implinirii a 25 de ani de la moartea lui Corneliu Coposu, in care subliniaza ca acesta a fost „un om al datoriei”, „un suflet generos” si „a trait prin daruirea de sine, luptand darz pana la sfarsit”. „Se implinesc 25 de ani de…

- Filozoful si eseistul timisorean Mihai Sora implineste sambata 104 ani. De ziua lui, a publicat pe Facebook o fotografie facuta in primele luni de viata si povesteste ca o astfel de poza constituia un adevarat eveniment pentru familiile de la inceputul secolului XX.Filozoful Mihai Sora a publicat…

- Staretul Manastirii Partos, parintele Varlaam, infectat cu SARS-CoV-2 a murit la varsta de 42 de ani. De aproape trei saptamani, parintele Varlaam se afla internat in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara. „De astazi, inima iubitoare a parintelui stareț Varlaam bate…

- Larisa Iordache a anuntat, miercuri, ca a fost testata pozitiv la COVID-19. Sportiva in varsta de 24 a intrat in izolare pentru doua saptamani, iar starea ei de sanatate este buna. Larisa Iordache și-a anunțat revenirea in gimnastica dupa o absența de trei ani, perioada in care a suferit trei operații.…

- Reteaua de socializare Instagram, detinuta de Facebook, este vizata de o ancheta in Europa. Exista acuzații conform carora numerele de telefon și adresele de e-mail ale unor minori au devenit disponibile tuturor utilizatorilor din retea. Ancheta a fost demarata de autoritatea de reglementare irlandeza…

- John McAfee, 75 de ani, fondatorul companiei de software de securitate cibernetica, a fost arestat in Spania sub acuzații de evaziune fiscala și reclama falsa pentru criptomonede. Autoritatea de control pentru bursa și titluri de valoare (SEC) și Departamentul de Justiție, ambele din SUA, au deschis…

- Alegerile, in special cele locale, atrag multe persoane neimplicate politic, dar reacționeaza emoțional la opțiunea de vot a concetațenilor. Oana Pellea este doar ultima dintr-un șir de personalitați culturale care fac declarații publice pe seama votului. Suparata pentru ca doar un sfert din populație…