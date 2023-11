Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, ia in calcul sa mute echipa din oraș in viitorul apropiat. Valeriu Iftime nu este mulțumit de sprijinul și de condițiile pe care le are la Botoșani. Finanțatorul „lanternei roșii” din Superliga nu exclude varianta sa mute clubul, cu totul, la Suceava,…

- Universitatea Craiova si Petrolul Ploiesti se intalnesc duminica, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“””, intr-o partida contand pentru etapa 13 din Superliga. Acest duel de traditie in fotbalul romanesc a fost prefatat astazi de catre antrenorul Stiintei, Dragos Bon, si portarul Laurentiu…

- Belarus - Romania, meci din etapa #7 din grupele preliminariilor EURO 2024, are loc azi, de la ora 21:45, și va fi transmis in direct pe Antena 1. La acest meci, in afara jurnaliștilor, vor asista doar 70 de oameni. Cate 35 de pentru fiecare țara. Din delegația Romaniei face parte și Cornel Șfaițer,…

- Elias Charalambous (43 de ani), antrenorul lui FCSB, a prefațat meciul cu FC Botoșani din etapa 12 a campionatului, programat sambata, 7 octombrie, la ora 21:30. Dupa egalul din runda trecuta, 2-2 pe teren propriu cu U Cluj, pentru FCSB urmeaza o deplasare pe terenul ultimei clasate din SuperLiga, FC…

- Nasser Al-Khelaifi (49 de ani), președintele lui PSG, a fost impotriva inființarii Superligii Europene, competiție ce ar fi inlocuit Liga Campionilor. Proiectul Superligii Europene a picat, chiar daca multe cluburi importante precum Real Madrid, Barcelona sau Juventus, au militat pentru competiție.…

- Președintele LPF, Gino Iorgulescu (67 de ani), a facut mai multe precizari, dupa ce, joi, Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a spus ca arbitrii nu pot pați nimic in urma greșelilor comise impotriva formațiilor mici din Superliga. ...