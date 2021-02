Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiu Moruțan (21 de ani) l-a impresionat profund pe analistul Basarab Panduru (50) in repriza jucata in meciul dintre FCSB și Poli Iași, scor 3-1. Introdus la pauza in locul lui Adrian Șut, Olimpiu Moruțan a fost sclipitor. A fost prima apariție a mijlocașului ofensiv dupa o absența de 4 meciuri,…

- CSM Poli Iasi a anuntat, joi, pe site-ul sau oficial, rezilierea de comun acord a contractului cu antrenorul Daniel Pancu. „In aceasta dimineata, contractul antrenorul Daniel Pancu a fost reziliat pe cale amiabila. Ii dorim multe realizari antrenorului Daniel Pancu, cel putin pe masura performantelor…

- Incepand de astazi, mijlocasul Razvan Gradinaru este noul jucator al formatiei FC Viitorul. In varsta de 25 de ani 23 august 1995 , Gradinaru a semnat un contract valabil pana in vara anului 2022 cu FC Viitorul Constanta.Este dublu campion national cu FCSB in 2014 si 2015, iar in cariera a mai evoluat…

- Octavian Popescu (18 ani), noul favorit al lui Gigi Becali de la FCSB, l-a impresionat și pe Ilie Dumitrescu. Gigi Becali l-a comparat pe Octavian Popescu cu Gica Hagi: „Popescu asta e fenomen, parerea mea. Ce inseamna fenomen? Messi, Ronaldo, un jucator de excepție, de geniu”. Detalii AICI! Octavian…

- FCSB este pe cale sa dea o lovitura financiara, dupa ce un club din Emiratele Arabe Unite este gata sa ofere 10,5 milioane de euro pe Olimpiu Moruțan. Mijlocașul ofensiv de 21 de ani este un jucator de baza in formația antrenata din Toni Petrea, iar anul 2020 a reprezentat o transformare uriașa in cariera…

- In urma cu 18 de ani, Laurențiu Reghecampf a fost la un pas sa fie omorat de mafia pariurilor. Cel care a dezvaluit acest lucru a fost Cornel Dinu. Mister a povestit cum a primit un telefon de la Iulian Chirița, in perioada in care Laurențiu Reghecampf și Vasile Miriuța evolua in Germania, pentru Energie…

- Adrian Porumboiu, fost arbitru international si patron la FC Vaslui, are chiar curajul parieze ca Octavian Popescu va fi „cel mai mare jucator pe care il va avea Romania”, considerand ca mijlocasul ofensiv de 17 ani este mult mai valoros decat Olimpiu Morutan, Dennis Man si Florinel Coman.Adrian Porumboiu,…

- Nicolao Dumitru „Mitica” Cardoso (29 de ani) a adus victoria echipei sale, Gaz Metan Mediaș, in meciul cu UTA, scor 3-1. Fotbalistul cu dubla cetațenie, italiana și romana, a reușit o „dubla” de clasa, care i-a adus o serie de laude din partea lui Cornel Dinu. „Mister” il descrie drept un fotbalist…