- Este o zi trista pentru patronul Fermei Dacilor. Cornel Dinicu urmeaza sa iși inmormanteze, astazi, fiul, dupa ce a murit in incendiul de la hotelul pe care el il conduce. Patronul este in stare de șoc și nu poate sa iși revina. A incercat sa iși salveze copilul din flacari, dar fara succes.

- Cornel Dinicu, proprietarul real al pensiunii Ferma Dacilor, complet distrusa in incendiul in care 8 oameni, intre care și unul dintre fiii acestuia, au murit, a declarat ca focul a fost pus intenționat de cineva care a vrut sa ii distruga afacerea, potrivit Observator News. Imbracat in negru, cu portretul…

- Patronul de la Ferma Dacilor susține ca incendiul in care și-au pierdut viața mai mulți oameni, printre care și fiul sau, a fost provocat intenționat. Este prima declarație a lui Cornel Dinicu dupa incendiul devastator care a distrus complexul turistic, potrivit Observator News.

- Cornel Dinicu, proprietarul pensiunii Ferma Dacilor, a aparut pentru prima data in public la patru zile de la tragedia in care și-au pierdut viața opt persoane, printre care și fiul sau de 11 ani. Cornel Dinicu a venit vineri la priveghiului fiului sau, Victor. Indurerat, imbracat complet in negru,…

- Cornel Dinicu, patronul complexului „Ferma Dacilor”, locația care a ars ca o torța in a doua zi de Craciun, a fost vazut pentru prima data in public de la tragedia in care și-au pierdut viața opt persoane.

- „Ne-au dat foc. Sa ne faca rau, sa ne distruga. Nu sa ma omoare” - este reacția de ultima ora a patronului de la Ferma Dacilor , Cornel Dinicu, cu o zi inainte de inmormantarea fiului. Acesta acuza ca focul a fost pus intenționat.Intre timp, noi informații apar in cazul tragediei de la Ferma Dacilor.…

- Comunitatea din zona Tohani este in doliu dupa tragicul incendiu care a avut loc in dimineața zilei de 26 decembrie, soldat cu pierderea a șapte tineri. Printre aceștia se afla și Adrian Marinescu și Vlad Baiceanu, doi buni prieteni cu fiul lui Cornel DInicu, patornul pensiunii Ferma Dacilor. Ce au…

- In urma incendiului devastator de la pensiunea „Ferma Dacilor” din Tohani, județul Prahova, autoritațile se confrunta cu o situație dramatica. Pana in prezent, 7 persoane, dintre care 3 copii, au fost gasite decedate in ruinele complexului turistic. Echipele de salvare continua cautarile pentru a gasi…