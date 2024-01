Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinicu, patronul arestat al „Fermei Dacilor”, a formulat plangere penala impotriva companiei furnizoare de electricitate. Aparatorul acestuia a anunțat ca Dinicu se va constitui parte vatamata, in acest mod avand acces la materialul dosarului.

- Avocatul lui Cornel Dinicu in dosarul in care acesta este arestat preventiv in urma incendiului de la Ferma Dacilor, soldat cu moartea a 8 persoane, declara ca reprezentanții complexului au formulat o plangere penala care „este subsumata tezei conform careia aici nu se putea ajunge in acest tragic incendiu…

- „Domnul Dinicu a formulat si dansul o plangere penala, evident, se va constitui si parte vatamata, pentru a putea, in primul rand – si aceasta a fost si o strategie de-a noastra, in aparare - pentru a putea avea acces si la materialul dosarului, pentru ca nu avem nici acum acest acces, subsumat acestei…

- Arestat preventiv, Cornel Dinicu a formulat o plangere penala in urma incendiului de la Ferma Dacilor. Avocatul lui sustine ca intre reprezentantii pensiunii de la Tohani si compania de electricitate a existat o corespondenta bogata, insa documentele au disparut in incendiu. „Domnul Dinicu a formulat…

- Avocatul Iancu Toader, care il reprezinta pe controversatul om de afaceri Cornel Dinicu in dosarul in care acesta este arestat preventiv in urma incendiului de la complexul turistic Ferma Dacilor, soldat cu moartea a opt persoane, declara ca Dinicu a formulat, in urma incendiului, plangere penala. Aparatorul…

- Marți dimineața, un incendiu masiv a distrus complet Ferma Dacilor, un complex turistic de renume situat in comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. Astfel, proprietarul complexului, omul de afaceri, Cornel Dinicu, a suferit o pierdere semnificativa. Ce profit a avut anul trecut afacerea? Ferma Dacilor,…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

- Tragedie de nedescris in a doua zi de Craciun! Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, 26 decembrie, la pensiunea ‘Ferma Dacilor’ din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. 26 de persoane se aflau in momentul respectiv in locație, dintre care 3 au fost gasite carbonizate. Pensiunea…