- Patronul pensiunii Ferma Dacilor , Cornel Dinicu, unde au murit opt oameni carbonizați, inclusiv fiul sau, a postat pe pagina pensiunii un mesaj pe care-l numeste spovedanie publica. El spune ca se asteapta sa fie arestat dupa imormantarea baiatului sau. In mesajul sau, Cornel Dinicu explica, ,intre…

- Este o zi trista pentru patronul Fermei Dacilor. Cornel Dinicu urmeaza sa iși inmormanteze, astazi, fiul, dupa ce a murit in incendiul de la hotelul pe care el il conduce. Patronul este in stare de șoc și nu poate sa iși revina. A incercat sa iși salveze copilul din flacari, dar fara succes.

- Anchete uriașe au loc dupa tragedia din dimineața zilei de 26 decembrie, de la Ferma Dacilor. Șapte persoane, intre care 3 copii și 4 adulți, și-au pierut viața dupa ce pensiunea in care se aflau a fost mistuita de flacari. In continuare, o persoana este data disparuta, deși cautarile au continuat și…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu a scris miercuri dimineața pe Facebook ca „de la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi”, referindu-se la faptul ca a promovat pe rețeaua…

- In aceasta dimineața, un incendiu puternic a izbucnit la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Complexul, care funcționa fara autoritate, a adus sfarșitul a trei persoane, in timp ce alte cinci persoane sunt cautate in cladirea incendiata. Iata cine este Cornel Dinicu,…