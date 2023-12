"Acestea sunt noptile de priveghi ale fiului meu si am inceput sa scriu pentru ca n-am unde sa-mi vars durerea. N-am nici unde sa spun adevarul. N-am nici prieteni in politica, nici in presa, nici sustinerea de care se tot vorbeste. Am prieteni multi si apropiati, dar nu din astia de care se tot aude. Scriu pentru ca am inteles ca dupa inmormantarea fiului urmeaza sa fiu arestat si cum altfel o sa mai pot sa imi spun povestea?! Mesajul acesta e spovedania publica pe care nu ma asteptam sa o fac vreodata, e durerea unui tata care isi ingroapa fiul, e durerea unui prieten care isi ingroapa prietenii…