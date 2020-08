Stiri pe aceeasi tema

- Corina Martin, candidat PER pentru Primaria Constanta, a transmis o declaratie de presa prin intermediul careia a anuntat ca se alatura protestului operatorilor din industria HoReCa, din aceasta seara.Iata declaratiile sale:"Ca Primar al Constantei, voi sustine industria locala HoReCa si pentru aceasta,…

- Corina Martin, candidatul PER la Primaria Constanta si a dat intalnire cu cetatenii in Piata Ovidiu si Faleza Constanta Weekendul si l a sarbatorit, astfel, alaturi de oameni si problemele lorDupa lansarea Platformei Program de vineri, Corina Martin, candidatul Partidului Ecologist Roman la Primaria…

- Stelian Ion, candidatul USR-PLUS la Primaria Constanta, a publicat documentele din dosarul ANL care i-au adus o garsoniera ANL intr-un cartier periferic, apoi un schimb avantajos in Faleza Nord, una dintre cele mai ravnite zone ale Constantei, aflata chiar pe malul marii. Deputatul a postat pe Facebook…

- Partidul Ecologist Roman, Filiala Judeteana Constanta, organizeaza o conferinta de presa, vineri, 14 august, , la sediul PER Constanta pentru a prezenta platforma program a candidatului Corina Martin pentru Primaria Constanta.De asemenea, vor fi prezentati candidatii PER Constanta pentru Consiliului…

- Corina Martin cere revocarea deciziei de inchidere a teraselor la ora 23.00.Masurile recent adoptate de Comitetul de Urgenta Constanta, cu privire la inchiderea teraselor la ora 23.00 in judetul Constanta, afecteaza grav veniturile operatorilor locali din HORECA si vacantele a sute de mii de romani,…

- Fosta presedinta a Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT), Corina Martin, va candida la functia de primar al Constantei din partea Partidului Ecologist Roman (PER), lansarea oficiala a candidaturii avand loc miercuri, in prezenta conducerii formatiunii politice. Corina Martin…

- Fostul presedinte al Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica (FAPT) din Romania, Corina Martin (foto), care a detinut si functia de presedinte al Asociatiei Litoral-Delta Dunarii, a anuntat, miercuri, ca va candida la Primaria Constanta, la alegerile din acest an, din partea Partidului Ecologist…

- Povestea Star Transmission și Star Assembly incepe cu aproape doua decenii in urma. Astazi, cele doua subsidiare Mercedes-Benz de la Cugir și Sebeș continua sa fie un partener stabil și competent in comunitate, cu un portofoliu larg și o echipa remarcabila. Grupul Daimler este prezent in Romania inca…