- Eurodeputata Corina Cretu si-a exprimat ingrijorarea, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca ar putea fi facute reduceri masive in Cadrul Financiar Multianual...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a afirmat, la final de mandat, ca echipa alaturi de care a lucrat la pregatirea si coordonarea presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene a fost ca o "familie extinsa", care a convins ca "indiferent de perceptii, Romania este profund…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat joi nemultumit cu privire la Cadrul Financiar Multianual, aratand ca Romania nu sprijina reducerile de fonduri pentru Politica Agricola si pentru Politica de Coeziune. "Vom avea maine o discutie pe asa-numitul MFF - Cadrul Financiar Multianual -…

- Comisia pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European a ajuns la un "acord definitiv" cu Presedintia finlandeza a Consiliului Uniunii Europene pentru numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de sef al Parchetului european.

- Secretarul de stat Alexandru Victor Micula a participat astazi, 22 septembrie, la Vilnius, la o serie de evenimente de marcare a Zilei nationale a Lituaniei de comemorare a victimelor Holocaustului. In marja prezentei sale la Vilnius, secretarul de stat a participat, in calitate de vorbitor principal,…

- "Romania este intr-o situatie de criza profunda, iar cetatenii acestei tari au de suferit, pentru ca nu se da atentia cuvenita slujbasilor silvici, padurarilor si, implicit, nici padurii. Cazul de omor de saptamana trecuta de la Iasi nu este altceva decat o confirmare a faptului ca autoritatile,…

- Ministrul apararii nationale, Gabriel Les, va efectua, in zilele de 11 si 12 septembrie, o vizita in Republica Macedonia de Nord, prilej cu care va avea o intrevedere cu omologul sau, Radmila Sekerinska-Jankovska. Vizita oficialului roman in statul partener este prima de la semnarea Protocolului de…

- La data de 9 septembrie 2019, Ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut, la Bruxelles, o intrevedere cu Presedintia finlandeza a Consiliului UE, reprezentata de omoloaga sa Tytti Tuppurainen, principalul subiect abordat fiind Cadrul Financiar Multianual (CFM) post-2020, in perspectiva…