- O femeie in varsta de 51 de ani din Dornesti si fiica sa minora, de 17 ani, sunt cercetate penal dupa ce politistii au depistat in trafic un autoturism condus de fiica, langa care era si mama. S-a intamplat sambata, in jurul orei 13.00, in timp ce un echipaj de la Sectia Rurala Marginea actiona pe…

- Sfarsit tragic pentru un roman de 28 de ani. Cosmin Neagu s-a stins din viata departe de casa, intr-un spital din Anglia. Tanarul a lasat in urma o sotie indurerata si o fetita de 3 ani.

- Anul nu a inceput sub cele mai bune auspicii pentru solista de muzica populara Daniela Ploia, care a fost deposedata de ghete și de pantofi chiar in timp ce evolua pe scena!Primul concert din acestan a fost cu ghinion pentru Daniela Ploia, deoarece solista de muzica populara afost deposedata de incalțari…

- Reprezentanții ISU Banat au transmis un apel prin care cer sprijinul oamenilor pentru depistarea persoanelor fara adapost, care pot fi afectate de frigul care s-a lasat in ultimele zile. The post Apel de la ISU Banat: Nimeni nu merita sa fie lasat in frig! appeared first on Renasterea banateana .

- Patru conducatori auto, care au fost depistați de politistii nemteni conducind autoturisme desi bausera bine inainte de a urca la volan, s-au ales cu dosare penale de Craciun. “La data de 24 decembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au depistat in trafic un tinar…

- Pe retelele de socializare au aparut numeroase imagini filmate din timpul fenomenului, oamenii postand diverse videoclipuri in care au surprins evenimentul. Deși autoritațile au emis o alerta meteorogica, locuitorii orașului au fost luați prin suprindere de fenomen. Norii de zapada se instaleaza…

- Peste 10.000 de pelerini s-au inchinat la moaștele Sfantului Ierarh Nicolae și ale Sfantului Ierarh Nectarie Taumaturgul, in cele trei zile de pelerinaj din orașul Braila. Reprezentanții Arhiepiscopiei Dunarii de Jos spun ca pelerinii au venit in numar mare datorita credinței și a vremii bune, scrie…