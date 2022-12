Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 15 de oameni au murit și alți 20 au fost raniți dupa ce armata rusa a lansat un atac cu rachete asupra orașului Herson din Ucraina, țintind Targul de Craciun, la o ora de mare afluența, chiar inainte de Sarbatori.

- La finalul lunii decembrie, pe masura ce incercam sa facem un bilant al anului care urmeaza sa se incheie, simtim uneori nevoia de a fi mai buni si de a-i ajuta pe cei mai putin norocosi ca noi si, uneori, daruim. Voluntarii aleg sa faca acest lucru tot timpul anului, iar Craciunul este pentru ei acel…

- Victoria Yarishko, voluntara a Crucii Roșii, a murit la Herson, in urma bombardamentelor rusești. Viața femeii in varsta de 39 de ani a fost curmata dupa ce un fragment de racheta a lovit-o in cap, in timp ce distribuia ajutor umanitar locuitorilor din centrul orașului.

- MOȘUL PE ROȚI… Ca in fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna, piloții din cadrul ACS Barlad Off Road au fost spiridușii lui Moș Craciun și au dus daruri la 50 de familii cu mulți copiii din cele mai defavorizate sate din preajma Barladului. De zece ani, acești ingeri ai vitezei și off road-ului,…

- O pensiune din comuna tulceana Niculitel a fost premiata anul acesta de doua ori pentru serviciile oferite, dupa ce persoanele din Ucraina care au gasit adapost temporar gratuit sub acoperisul acesteia au lasat recenzii favorabile pe internet. Cele mai multe din persoanele respective au fost aduse de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca au fost mobilizati circa 318.000 de rezervistii pentru consolidarea trupelor ruse in Ucraina si a insistat ca civilii aflati in provincia ucraineana sudica Herson ''trebuie indepartati'' din zonele periculoase de lupta, in timp ce trupele ruse se…

- Imagini cu soldați ruși care se predau in Herson, avand un steag alb infașurat pe turela blindatului BMP-2, au fost publicate de Forțele Armate ale Ucrainei. Incolțiți de contraofensiva ucraineana, rușii aleg sa capituleze.

- Suntem in ziua cu numarul 225 a razboiului pornit de vladimir Putin in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat in discursul catre națiune de miercuri seara ca forțele Kievului au eliberat alte trei așezari in regiunea sudica Herson. Pe de alta parte, Vladimir Putin pare sa admita…