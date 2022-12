Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele formatiei Universitatea Craiova , Sorin Cartu, a fost dezamagit dupa infrangerea cu FCU, scor 0-2. dar a fost fair-play si a recunoscut ca echipa lui Mititelu a fost mai buna in repriza a doua si a meritat victoria. „Trecem printr-o perioada… S-a intamplat la meciul asta… Au meritat sa…

- Mame si sotii ale soldatilor rusi mobilizati pentru a lupta in Ucraina se reunesc in toata Rusia de cateva saptamani si cer prin mesaje video difuzate pe canale de internet in limba rusa ca presedintele Vladimir Putin sa-si respecte promisiunile facute, relateaza France Presse. Dupa ce a ordonat o mobilizare…

- Presedintele AUR, George Simion, a lansat un nou atac la UE: „Europa noastra si modul in care vedem noi lumea se concentreaza pe libertate – libertate culturala, sociala, religioasa. Europa lor, Europa birocratilor actuali de la Bruxelles, inseamna restrictii, totalitarism". El a vorbit la evenimentul…

- Președintele american Joe Biden a intrat din nou intr-o situație curioasa, confundind conflictul din Ucraina cu razboiul din Irak. Discutind cu reprezentanții presei despre retragerea trupelor rusești pe malul sting al Niprului, liderul american a menționat orașul irakian Fallujah in loc de Herson.…

- Președintele rus Vladimir Putin a dispus joi efectuarea unei plați intr-o singura tranșa a sumei de 3.200 de dolari pentru soldații contractuali și pentru cei care au fost mobilizați sa lupte in Ucraina, a anunțat Kremlinul, noteaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a felicitat luni la telefon pe Lula da Silva, castigatorul alegerilor prezidentiale din Brazilia, la mai putin de 24 de ore de la anuntarea rezultatelor, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Biroul Politici de Reintegrare a venit cu o reacție in contextul declarațiilor precum ca Republica Moldova pregatește acțiuni militare impotriva regiunii transnistrene. Intr-un comunicat de presa, reprezentanții Biroului menționeaza ca „autoritațile moldovene nu au avut și nu au planuri de destabilizare…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dezvaluit recent care este relația sa cu președintele francez Emmanuel Macron. Liderul de la Ankara a facut dezvaluirea sub forma de gluma. „Sotiile noastre se inteleg bine, nu si noi”, a glumit, joi, Erdogan, in cadrul unei conferințe de presa, la Praga in cadrul…