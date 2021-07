Stiri pe aceeasi tema

- In sudul Franței, „Eden-Theatre”, unde au fost proiectate primele filme ale fraților Lumiere, pionieri ai cinematografiei, a fost recunoscut oficial ca fiind cel mai vechi cinematograf in activitate din lume de Guinness Book. Situat in orașul La Ciotat (Bouches-du-Rhone), langa Marsilia, „Eden-Theatre”…

- Sala "Eden-Theatre" din sudul Frantei, locul in care au fost proiectate primele filme ale fratilor Lumiere, pionierii cinematografiei, a fost recunoscuta oficial drept cel mai vechi cinematograf din lume de catre Guinness World Records, informeaza AFP marti. Situat in orasul La Ciotat, in…

- Un barbat a fost ucis iar un altul este in stare grava, dupa ce au fost impuscati, vineri seara, la un turneu de fotbal intre echipe din cartiere din Marsilia, potrivit news.ro. Presa franceza scrie ca barbatul ucis avea aproximativ 30 de ani. Focurile de arma au fost trase dintr-o…

- O alga invaziva de origine japoneza, care degaja un miros neplacut atunci cand intra in putrefactie, precum si un gaz potential mortal, a colonizat stancile si golfurile din Parcul National Calanques din sudul Frantei, situat in proximitatea orasului Marsilia, au anuntat vineri mai multe surse concordante,…

- Noua persoane au fost arestate si peste 3,4 milioane de euro au fost confiscate, dupa o actiune a politistilor olandezi in colaborare cu jandarmeria franceza, care a dus la destructurarea unui laborator de cocaina de dimensiuni industriale din Rotterdam, informeaza Euronews . Laboratorul de cocaina…

- Lille OSC a cucerit al patrulea titlu de campioana a Frantei din istoria sa, dupa ce a invins in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Angers, duminica seara, in ultima etapa a sezonului. Golurile marcate de Jonathan David (9) si Burak Yilmaz (45+1 din penalty) i-au oferit lui Lille victoria necesara…

- Unzipped este numele mult așteptatei expoziții imersive, care va fi deschisa publicului larg in perioada 10 iunie — 5 septembrie 2021, in orașul sudic francez Marsilia, locul unde celebra formație de rock The Rolling Stones a concertat pentru prima data, in 1966. Unzipped, expoziție aniversara Evenimentul…

- Grecul Stefanos Tsitsipas l-a invins duminica pe rusul Andrei Rublev dupa doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, in finala turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro. Stefanos Tsitsipas, 22 de ani, locul 5 ATP, favorit nr. 4, a castigat astfel in premiera…