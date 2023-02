Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii Digi24 au ajuns in mijlocul sinistraților din Turcia și au filmat eforturile supraomenești pe care le fac echipele de cautare pentru a-i salva pe cei prinși de mai mult de 48 de ore deja sub ruinele cladirilor prabușite. Trimisul special Digi24 Valentin Stan este in Gaziantep, una dintre…

- O femeie a fost salvata dupa ce a petrecut 40 de ore sub ruinele unei cladiri de cinci etaje din orașul turc Gaziantep, informeaza Mediafax. Femeia ingropata sub daramaturi a fost gasita de o echipa de cautare și salvare din orașul Gaziantep, aflat in apropierea epicentrului cutremurului de luni.…

- Imagini sfașietoare vin din Turcia si surprind momentul in care un tata ține mana fiicei sale de 15 ani ucisa in cutremurul care a devastat tara. Cel mai recent bilant vorbeste de 3549 de morti si 22.168 de raniti doar in Turcia in timp ce 53.317 salvatori sunt mobilizati in zonele afectate, scrie Observatornews.…

- Vremea creeaza mari probleme salvatorilor in misiunea lor contracronometru. Au simtit asta și jurnalistii romani ajunsi cu intarziere din cauza conditiilor meteo in Turcia. Adelin Petrisor ne transmite din Diyarbakir:

- Trei noi cutremure au avut loc in ultimele ore in Turcia. Potrivit INFP, in ziua de 07 Februarie 2023, la ora 09:11:16 ora locala a Romaniei , s a produs in EASTERN TURKEY un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.8, la adancimea de 10km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38km…

- Peste 500 de persoane au fost ucise și mii de persoane au fost ranite luni (6 februarie), dupa ce un cutremur major cu magnitudinea 7,8 a lovit centrul Turciei și nord-vestul Siriei, prabușind cladiri. Imagini filmate cu drona au aratat salvatorii din orașul Adana cautand printre daramaturile unei cladiri…

- Imagini dramatice in Turcia. La doar cateva ore de la producerea cutremurului, care a lasat sute de morți și raniți, pe internet au inceput sa apara imagini cu momentele in care mai multe cladiri se prabușesc. Atenția, va pot afecta emoțional! Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit sudul Turciei, in…

- Un seism de magnitidinea 7,8 a avut loc luni in Turcia, la ora locala 4.17 (3.17 ora Romaniei), la o adancime de aproximativ 17,9 kilometri, al carui epicentru a fost localizat in districtul Pazarcik, in apropiere de Gaziantep, in provincia Kahramanmaras (sud-est). Conform ultimelor informații, se pare…