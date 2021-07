Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul Wes Anderson reuneste o distributie plina de vedete in cea mai recenta pelicula a sa, ''The French Dispatch'', o oda inchinata jurnalismului sub forma unei serii de viniete a caror actiune este plasata in orasul fictional francez Ennui-sur-Blase, prezentata in premiera luni in cadrul Festivalului…

- Premiera multașteptatului “The French Dispatch” a readus la Cannes aerul vremurilor bune, cand lumea se calca pe picioare pentru un autograf și nu știa la care vedeta sa se uite mai intai. Wes Anderson a venit cu atat de multe staruri incat a avut nevoie de un autobuz. Unul festiv, firește, pentru Bill…

- Filmarile de la "Annette", lungmetrajul care a deschis marti cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film de la Cannes si care concureaza pentru castigarea trofeului Palme d'Or, au fost marcate de exigentele "uneori pur si simplu imposibile" ale regizorului sau, cineastul francez Leos Carax, au dezvaluit…

- Un musical creat sub forma unei opere-rock va marca revenirea industriei cinematografice pe Croazeta: dupa anularea editiei sale din 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, Festivalul de Film de la Cannes 2021 va debuta marti, in prezenta unor staruri din lumea filmului care vor avea dreptul sa renunte…

- Glovo a demarat un parteneriat cu Asociația Parcul Natural Vacarești și face pași semnificativi pentru a avea o amprenta de carbon neutra pe plan local. Colaborarea dintre cei doi implica plantarea a peste 3500 de arbori in Parcul Natural Vacarești, in doua tranșe care se vor desfașura in primavara…

- Cel de-al doilea sezon din serialul „Ragnarok” va fi lansat de Netflix, la nivel global, pe 27 mai, potrivit unui comunicat remis News.ro. Serviciul de streaming a lansat miercuri primele imagini din sezonul secund al „Ragnarok”, o drama pe tema maturizarii, care construieste si contribuie…