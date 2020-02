Stiri pe aceeasi tema

- DISCLAIMER Iulia Blaga este unul dintre cei mai cunoscuți critici de film din Romania și una dintre cele mai experimentate “voci” in domeniu. Printre publicațiile și posturile care i-au gazduit semnatura se afla Romania Libera, HotNews, Suplimentul de Cultura, Scena 9, Radio Romania Cultural și, incepand…

- Cea de-a 70-a editie a Festivalului de Film de la Berlin, primul eveniment de profil important al anului, s-a deschis joi seara. Deschiderea evenimentului a fost umbrita de atacul armat care a avut loc miercuri seara, probabil cu tenta rasista, in care au murit noua oameni, inclusiv un roman.Intre…

- Festivalul International de Film de la Berlin, primul mare festival de cinema al anului desfasurat in Europa, isi deschide portile incepand de joi cu staruri precum Sigourney Weaver, Javier Bardem si Hillary Clinton asteptate pe covorul rosu al unei editii, cea de-a 70-a, cu accente politice, informeaza…

- Delegatia chineza ce urma sa participe, saptamana viitoare, la Festivalul de Film de la Berlin, a anuntat ca nu va mai face deplasarea in capitala Germaniei in contextul epidemiei de coronavirus ce a izbucnit in China din luna decembrie, transmite vineri DPA. Co-directorul Berlinalei, Mariette Rissenbeek,…

- Actorul britanic Jeremy Irons, laureat al premiului Oscar, va prezida juriul celei de-a 70-a editii a Festivalului de Film de la Berlin, care are loc anul acesta intre 20 februarie si 1 martie, relateaza joi AFP si dpa. "Personajele iconice interpretate de Jeremy Irons si stilul sau inconfundabil…

- Afisul editiei aniversare a Festivalului de Film de la Berlin a fost lansat, iar organizatorii au anuntat si o serie de evenimente speciale, intre protagonisti numarandu-se cineastii Ang Lee si Roy Andersson, anunța news.ro.Berlinala sarbatoreste 70 de editii anul viitor, intre 20 februarie…

- Lungmetrajul live-action „Pinocchio”, regizat de Matteo Garrone, cu Roberto Benigni in rol principal, va avea premiera internationala la cea de-a 70-a editie a Festivalului de Film de la Berlin, in sectiunea Berlinale Special Gala, in care vor fi prezentate peliculele selectate in afara competitiei.…

