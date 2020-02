Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte sud-coreean Lee Myung-bak a fost plasat in detentie, miercuri, dupa condamnarea sa in apel la 17 ani de inchisoare pentru coruptie, transmit AFP si Yonhap potrivit Agerpres. Aflat la putere intre 2008 si 2013, Lee Myung-bak (78 de ani) a stat pentru scurt timp in inchisoare in 2018,…

- Fostul presedinte al Transelectrica Marius Danut Carasol, care si-a falsificat diploma de studii, a fost condamnat la doi ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare, pentru inselaciune si uz de fals.

- Fostul președinte al Camerei Deputaților Valeriu Zgonea a fost condamnat, luni, de Tribunalul București, la trei ani de inchisoare, cu executare, pentru trafic de influența, intr-un dosar trimis in judecata acum doi ani de DNA Ploiești.

- Fostul presedinte chinez al Interpolului, a carui disparitie rocambolesca in 2018 a tinut cronica si care a ajuns de la varful politiei mondiale in inchisoare, a fost condamnat marti, in tara sa, la 13 ani si jumatate de inchisoare cu privire la coruptie, relateaza AFP.

- Un tribunal din Khartoum l-a condamnat sambata pe fostul presedinte sudanez Omar al-Bashir la doi ani de detentie intr-un centru de reabilitare, pentru imbogatire ilicita si trafic de valuta, aceasta fiind prima sentinta decisa impotriva fostului dictator inlaturat de la putere in aprilie printr-o…

- Fostul lider al regiunii autonome chineze Xinjiang, Nur Bekri, candva unul dintre uigurii de rang inalt in aparatul regimului chinez, a fost condamnat luni la inchisoare pe viata pentru coruptie, a anuntat Curtea Suprema din China, relateaza AFP. Potrivit presei oficiale, el a recunoscut…

- Derk de Jong, pastorul olandez in varsta de 78 de ani, din Ocna Mureș, condamnat in prima instanța, la 10 ani de inchisoare pentru viol in forma agravanta asupra nepotului de cinci ani, va executa 4 ani de inchisoare. Condamnarea in prima instanța a avut loc la Judecatoria Aiud. Curtea de Apel Alba…