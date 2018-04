Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud a oprit difuzarea de mesaje propagandistice prin intermediul unor boxe uriașe, la granția cu Coreea de Nord, dupa discuțiile purtate saptamana trecuta intre oficialii celor doua țari. Potrivit BBC , Sudul a instalat, in trecut, zeci de difuzoare de-a lungul graniței, din acestea auzindu-se…

- Coreea de Sud a anuntat sambata ca Nordul a acceptat propunerea sa de a organiza discutii la nivel inalt inter-coreene saptamana viitoare, scrie CNN, citata de news.ro. Ministerul Unificarii a transmis intr-o comunicat ca discutiile vor avea loc joi.

- Conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgența a luat decizia de a monitoriza strict și a patrula pe parcursul nopții traseele din nordul și sudul țarii. La ora 22.00 responsabili din cadrul IGSU din municipiul Balți și Cahul vor porni pentru a verifica daca nu au ramas oameni in autoturisme…

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri demisia lui Joseph Yun, emisarul special pentru Coreea de Nord, informeaza Reuters.Yun, nascut in Coreea de Sud, este un sustinator al dialogului cu Phenianul, inca din 2016, in timpul presedintiei lui Barack Obama, cand a fost numit in functie.…

- Coreea de Nord a negat, joi, ca ar fi ajutat Siria sa produca arme chimice si a acuzat SUA ca a fabricat raportul ONU care sugereaza ca Phenianul a trimis provizii catre Siria care pot fi folosite pentru a produce arme chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca partile din zidul de frontiera despre care el spune sunt dorite de California nu vor fi construite pana cand nu va fi aprobat intregul zid de la granita sudica, desi oficiali ai statului au declarat ca se opun ferm acestui plan, relateaza Reuters.…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Coreea de Nord a facut progrese in dezvoltarea programului sau de rachete balistice intercontinentale (ICBM), dar nu a dovedit pana acum capacitatea acestor arme de a lovi SUA, a dat asigurari marti un inalt responsabil militar american, relateaza AFP si Reuters. Phenianul a spus cu certitudine ca…