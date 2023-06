Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in apropierea unui oras din Serbia, la circa 60 de kilometri sud de Begrad, a relatat presa de stat, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian. […] Source

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege care modifica o lege in vederea asigurarii unei mai bune protectii pentru victimele traficului de persoane. Legea merge la promulgare, potrivit news.ro.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr.…

- FBI a arestat doi barbați sub acuzația ca au pus bazele unei secții de poliție clandestine a Chinei in New York cu scopul de a depista dizidenții chinezi care traiesc in SUA, scrie The Guardian.

- Cel putin cinci persoane au murit si 15 au fost ranite, vineri, in orasul Sloviansk din estul Ucrainei in urma unui atac cu rachete al rusilor care au lovit locuinte, a declarat guvernatorul local, avertizand ca ar putea exista mai multe persoane ingropate sub daramaturi, relateaza The Guardian, transmite…

- Tu știi cate persoane pot sta la aceeași adresa? Legea ar putea fi schimbata, astfel ca cetațenii care locuiesc la alta adresa decat cea trecuta in buletin ar putea fi sancționați. Proiectul de lege a fost pus in dezbatere publica de Ministerul de Interne. Cate persoane pot sta la aceeași adresa Conform…

- Vladimir Putin nu are planuri imediate de pace in Ucraina, astfel ca Occidentul trebuie sa se pregateasca pentru a furniza ajutor letal Kievului pentru mult timp de acum incolo, iar statele NATO ar trebui sa aloce cel putin 2 la suta din PIB pentru cheltuielile militare, a declarat secretarul general…

- Rațuștele galbene de cauciuc sunt simbolul unei mișcari de protest antiguvernamentale care, in 2020, a lansat o incercare fara precedent de a reforma monarhia din Thailanda, explica The Guardian.Un activist politic arestat in Thailanda din cauza ca a vandut calendare satirice cu rațe galbene a fost…