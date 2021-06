Statele Unite si Coreea de Sud au acceptat sa ia in considerare abandonarea unui grup de lucru stabilit pentru a coordona politica asupra Coreii de Nord, vazut ca o modalitate pentru Washington de blocare a proiectelor intercoreene, a anuntat marti Ministerul de Externe de la Seul, citat de Reuters.



In timpul unor discutii luni intre reprezentantul special al SUA pentru Coreea de Nord Sung Kim si omologul sau sud-coreean Noh Kyu-duk, cei doi au fost de acord "sa ia in considerare incetarea grupului de lucru", consolidand in acelasi timp cooordonarea la alte niveluri, a declarat ministerul…