Coreea de Sud a anunţat restabilirea canalelor de comunicare cu regimul de la Phenian Autoritatile de la Seul au anuntat restabilirea, luni dimineata, a canalelor de comunicare transfrontaliere intre Coreea de Nord si Coreea de Sud, dupa intreruperea lor de catre Phenian in luna august, transmite AFP preluat de agerpres. "Guvernul considera ca odata cu restabilirea liniei de comunicare Sud-Nord a fost pusa o baza pentru reluarea relatiilor inter-coreene", se subliniaza intr-un comunicat al ministerului sud-coreean al unificarii, care mai anunta ca oficiali ai ambelor tari au purtat luni dimineata o conversatie telefonica.

