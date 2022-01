Taxe notariale 2022. Scutiri noi pentru mai multe documente

Ministerul Justitiei are o serie de planuri noi cu taxele notariale in 2022. Se pregateste introducerea de scutiri noi pentru mai multe documente. Ministerul Justitiei are in plan introducerea de noi scutiri de la plata taxelor notariale in 2022 printr-un nou proiect de ordin care… [citeste mai departe]