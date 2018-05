Coreea de Nord a facut cunoscut vineri ca este in continuare deschisa dialogului cu Statele Unite dupa ce presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul dintre cele doua tari, o decizie "extrem de regretabila" potrivit Phenianului, transmite AFP.



"Reiteram Statelor Unite hotararea noastra de a ne aseza fata in fata, in orice moment si in orice mod ar fi, pentru a rezolva problema", a declarat Kim Kye Gwan, prim-viceministru de externe, intr-un comunicat dat publicitatii de agentia oficiala KCNA.



Donald Trump a anuntat joi ca i-a transmis o scrisoare deschisa liderului…