Coreea de Nord a desfasurat mai multe teste mai mici in 2019, in incercarea de a face presiuni asupra SUA și de a obține concesii din partea Washingtonului care refuza sa ridice sanctiunile impuse atata vreme cat Phenianul nu renunta in totalitate la programul sau nuclear.

Comentariile lui Kim Jong - un au fost facute la finalul unei reuniuni de patru zile a liderilor de la Phenian. In prima zi a anului, presa nord-coreeana a relatat despre declaratia lui Kim, conform careia Coreea de Nord nu se va mai conforma moratoriului autoimpus, pentru ca SUA continua exercitiile militare comune…