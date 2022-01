Coreea de Nord a tras marți două rachete de croazieră Coreea de Nord a tras marți ceea ce au parut a fi doua rachete de croaziera în largul coastei sale estice, a transmis Statul Major al Coreei de Sud, lansarile venind la câteva zile dupa o alta serie de teste cu rachete balistice, transmite Reuters.



Armata Coreei de Sud analizeaza lansarile pentru a determina natura exacta proiectilelor.



Lansarile de marți reprezinta al cincilea caz de teste cu rachete din acest an, în condițiile în care liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis ca își va consolida armata cu tehnologie de ultima generație,dua ce negocierile…

