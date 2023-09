Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong Un și fiica sa au urmarit parada paramilitara din Piața Kim Il Sung din Phenian, organizata pentru marca cea de-a 75-a aniversare a fondarii Coreei de Nord. Kim a promis creșterea cooperarii cu China și Rusia, conform Reuters, preluat de News.ro.

- Coreea de Nord a lansat primul sau „submarin tactic de atac nuclear” și l-a repartizat flotei care patruleaza in apele dintre peninsula coreeana și Japonia, a anunțat vineri presa de stat, citata de Reuters.

- Coreea de Nord a anuntat vineri ca a construit un „submarin nuclear tactic de atac” in cadrul eforturilor sale de a-si consolida forta navala, informeaza agentia de presa nord-coreeana ACTC.

- Soldati ucraineni au fost vazuti folosind rachete nord-coreene despre care au spus ca au fost confiscate de o tara „prietena” inainte de a fi livrate Ucrainei, relateaza sambata Financial Times (FT). Ministerul ucrainean al Apararii a sugerat ca armele au fost capturate de la rusi, potrivit ziarului.…

- Legaturile economice ale Chinei cu Rusia au contribuit la limitarea efectului sancțiunilor occidentale punitive impuse din cauza invaziei Moscovei in Ucraina, potrivit unui raport al serviciilor de informații americane publicat joi, transmite The Guardian . AFP relateaza ca, potrivit serviciilor de…

- Deși regimul de la Phenian este sponsorizat și supraviețuiește in mare parte datorita sprijinului oferit de China, Coreea de Nord are relații bune de decenii și cu Rusia. In prezent, Șoigu, ministrul apararii de la Moscova se afla in Coreea de Nord, acolo unde s-a angajat sa „intareasca cooperarea”…

- O delegație rusa condusa de catre ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, efectueaza o vizita de trei zile in Coreea de Nord, anunta marti ministerul rus si presa de stat nord-coreeana, relateaza CNN. Coreea de Nord este una dintre cele cateva tari care sustine aprig invazia Ucraiei de catre Rusia…

- Posturile de televiziune din Rusia nu au ascuns publicului evenimentele haotice din țara, dar au minimalizat gravitatea lor, preluand discursul oficial al lui Putin și inserand, pe fondul nesiguranței, multe reclame și documentare, inclusiv unul despre producția ilegala de caviar, scriu The Daily Telegraph…