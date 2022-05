Coreea de Nord a ajuns la 3 milioane de cazuri de Covid. Motivul pentru care autoritățile îi spun „febră” Autoritatile din Coreea de Nord au raportat marti un numar total de circa 3 milioane de persoane cu „febra”, afirmand insa ca situația privind pandemia de COVID-19 este sub control, relateaza agențiile dpa și Reuters , citate de Agerpres. Cea mai recenta cifra vine dupa ce autoritatile au inregistrat peste 134.510 de cazuri noi in 24 de ore pana luni seara, potrivit relatarilor presei de stat care citeaza autoritatile pentru prevenirea și combaterea bolilor infecțioase. Experții straini afirma insa ca tara nu dispune de suficiente capacitati de testare pentru a stabili daca persoanele sunt bolnave… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

