Copșean prins cu... carantina la plimbare In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii noului Coronavirus, la activitațile de verificare participand 72 de polițiști. Citeste articolul mai departe pe sibiunews.net…

Sursa articol: sibiunews.net

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate numeroase acțiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii noului…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii noului Coronavirus,…

- In ultimele 24 de ore, s-au desfașurat noi acțiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii noului Coronavirus,…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii…

- In ultimele 24 de ore, in județul Sibiu, au fost desfașurate acțiuni de verificare cu efective marite in filtre rutiere, zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul…

- In ultimele 24 de ore, in județul Sibiu s-au fost desfașurat ample acțiuni de verificare cu efective marite in filtre rutiere, zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul…