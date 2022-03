Stiri pe aceeasi tema

- La finalul anului 2020, familia unteatru s-a mobilizat intr-o inițiativa fara precedent, pentru a trage un semnal de alarma privind viitorul incert al spațiilor culturale independente, grav afectate de pandemie. Timp de 8 zile, o camera a transmis 24h/24 live din sala de teatru, pentru a aminti autoritaților…

- Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely celebreaza Ziua Mondiala a Teatrului cu o premiera care aduce laolalta doua orașe ce vor fi, in același an, Capitale Culturale ale Europei. Spectacolul Bank, montat de tanarul regizor Marko Robert, este o coproducție Timișoara- Veszprem și va avea premiera duminica,…

- „MUNCHAUSEN”, cea de-a doua premiera a acestui an, este o monodrama cu Catalin Ștefan Mindru, semnata de dramaturga Alexa Bacanu și montata pe scena teatrului sucevean de Ovidiu Caița, regizor și director artistic al Teatrului de Nord Satu Mare. „MUNCHAUSEN” e povestea din spatele poveștilor, o reimaginare…

- In 2023, atat Timișoara cat și Veszprem vor deține titlul de Capitala Culturala a Europei, eveniment care prilejuiește o stransa colaborare intre teatrul din orașul maghiar și teatrul timișorean „Csiky Gergely”. Aceasta are in vedere, in primul rand, coproducții teatrale comune, personajul legendar…

- Timișoara și Veszprem vor deține in același an, 2023, titlul de Capitala Culturala a Europei: provocator și ambițios context in care Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely și teatrul din orașul maghiar situat pe malul raului Sed au proiectat un dens program cultural comun. Unul dintre punctele esențiale …

- Teatrul maghiar „Csiky Gergely” incheie aceasta luna cu doua premiere, musicalul „Csaba drops” (Totul se va schimba), o premiera absoluta scrisa și compusa exclusiv pentru teatrul timișorean, și inaugurarea unui parteneriat cultural de lunga durata cu teatrul de papuși „Kaboca” din Veszprem, unul din…