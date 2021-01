Stiri pe aceeasi tema

- Copilul in varsta de doi ani, care a fost dat disparut in jurul orei 17,00 de catre bunicii sai, a fost gasit teafar la aproximativ doi kilometri de casa, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu. Potrivit acestuia, minorul a fost gasit de unul…

- Traficul rutier este ingreunat in mai multe judete din cauza cetii, vizibilitatea fiind redusa in unele zone si sub 50 metri, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri si, izolat, sub 50…

- Politisti din cadrul Poliției orașului Bumbești Jiu au fost sesizați de un barbat de 48 de ani din comuna Schela, cu privire la faptul ca nepotul sau, Burca Luca Cristian, in varsta de 2 ani și 7 luni, care era in supravegherea bunicii, nu a mai fost gasit de catre aceasta, potrivit Mediafax.…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din municipiul Targu Jiu, care era urmarit la nivel national pentru mai multe infractiuni, a fost depistat de politisti si incarcerat in penitenciarul din oras, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu,…

- Peste 130 de sanctiuni au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a raspandirii COVID-19, a precizat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, in…

- Un tanar de 23 de ani, fara permis de conducere, a fost retinut de politisti dupa ce a provocat un accident rutier cu victime, el fiind acuzat de vatamare corporala din culpa, conducere fara permis si parasirea locului accidentului, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Peste 80 de sanctiuni au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a raspandirii COVID-19, a precizat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu. Potrivit acestuia, in ultimele 24 de…

- Peste 250 de sanctiuni in valoare de 42.300 lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit Agerpres.…