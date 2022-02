Copilul de 2 ani din Neamț, care a fost bătut de părinți, a murit Copilul in varsta de doi ani, din localitatea Urecheni, judetul Neamt, care a fost batut de mama si de concubinul acesteia a decedat, a anuntat vineri managerul Spitalului de Pediatrie „Sf. Maria” din Iasi, Alina Belu. Cu noua zile in urma copilul a fost adus la Iasi si internat la terapie intensiva, unde era ajutat sa respire cu ajutorul aparatelor intrucat se afla in coma de gradul IV. Doua zile mai tarziu, acesta a intrat in moarte cerebrala. Cand a ajuns la spital, micuțul prezenta multiple leziuni si fracturi vechi, o necroza de fesa si hemoragii intracerebrale. Mama copilului, in varsta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

