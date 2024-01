Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Vaslui, acolo o mama și-a lasat copilul in varsta de un an singur in mașina, pe un ger naprasnic. Potrivit informațiilor, micuțul ar fi stat cel puțin jumatate de ora inchis in mașina.

- Un copil de 2 ani de zile a fost lasat, in aceasta dimineața, singur in mașina. Mama a oprit in parcarea de la Kaufland și a mers sa faca cateva cumparaturi. Potrivit acesteia, fetița dormea și nu a dorit sa o trezeasca. Insa s-a trezit și a inceput sa planga. O vasluianca a vazut-o pe […] Articolul…

- Un copil de cinci ani din Botoșani a sunat la 112 și a cerut ajutor, suparat ca mama lui l-a lasat singur in mașina și s-a dus la cumparaturi. Femeia l-a lasat pe cel mic in mașina, cu o tableta la indemana, spunandu-i ca revine imediat. Dupa cateva minute, baiețelul și-a sunat mama de pe tableta. Pentru…

- Un barbat care a fost lovit de o mașina pe trecerea de pietoni din fața Poliției Municipale din Codlea a zacut aproape jumatate de ora inconștient pe asfalt, in ploaie, fara ca polițiștii sa intervina. Barbatul, care a fost aruncat 7 metri pe asfalt, a fost ajutat de martorii la incident, care au sunat…

- O femeie a murit, iar copii și soțul eiau fost grav raniți intr-un accident rutier, produs azi dimineața, pe DN 15, in localitatea Costisa, județul Neamț. Masina in care se aflau s-a izbit de un podet. Potrivit IPJ Neamț , un barbat de 32 de ani, din Vaslui, ar fi condus un autoturism pe DN 15, in localitatea…

- La prima ora a zilei te grabești sa ajungi la munca, mai ales ca știi de traficul infernal de la acea ora, dar odata ajns in parcare iși gasești mașina blocata și nu poți face nimic, și asta nu o data, ci aproape zilnic. Ce faci? Citește mai deaprte și afla care a fost biletul […] The post Biletul lasat…

- Un hoț din Vaslui este cautat de politie dupa ce a spart o mașina in care a gasit doar 7 lei, informeaza Digi24. Pe langa ghinionul de a nu gasi nimic de furat in masina, hotul a fost si filmat de o camera de supraveghere din zona. Daca mai zabovea cateva minute, chiar ar fi fost prins de proprietarul…

- Serviciul Teritorial al Poliției de Frontiera Botoșani a organizat, vineri, o acțiune de combatere a contrabandei cu țigari. In cadrul acesteia, pe la 16:30, la Dangeni, au oprit un autoturism despre care dețineau informații ca ar fi implicat in activitați ilegale.