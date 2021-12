Stiri pe aceeasi tema

- Prin preluarea Columna Medical Center, REGINA MARIA ofera o gama completa de servicii adresate sanatații reproductive. Rețeaua de sanatate REGINA MARIA, lider in servicii medicale, anunța preluarea clinicii Columna Medical Center, cea mai mare clinica in reproducerea umana asistata și fertilizare in…

- In acest an se implinesc 25 de ani de cand Reteaua de sanatate REGINA MARIA a lansat primele abonamente medicale din Romania. Aparitia pe piata a acestui instrument a fost punctul de cotitura care a condus la dezvoltarea ulterioara a sistemului de sanatate, contribuind la educarea populatiei si la felul…

- Premierul Marii Britanii Boris Johnson a declarat sambata ca a vorbit cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care se odihnește pentru urmatoarele doua saptamani la recomandarea medicilor, și ca suverana de 95 de ani este ”intr-o forma foarte buna”, relateaza AFP, citata de News.ro . ”Am vorbit…

- Pentru prima data, regina Elisabeta a folosit marți un baston „pentru comoditate”, in momentul in care a sosit la un eveniment ce marca centenarul Legiunii Regale Britanice de la Westminster Abbey. Monarhul, in varsta de 95 de ani, care este patronul organizațiilor caritabile ale forțelor armate, a…

- Alexandru Parasca este un tanar de 16 ani din Broșteni, membru al Asociației Potaissa Art, și este pasionat de tot ce inseamna monarhie, in special de Familia Regala Britanica. Fiind pasionat de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Franța a avut parte și de regine ingrozitoare – Caterina de Medici este cel dintai exemplu. In aceasta zi a murit o regina mai puțin cunoscuta, Isabela de Bavaria, care a facut tot atat de mult rau poporului ei cat un invadator. S-a nascut cu numele Elisabeta, fiica a ducelui de Bavaria. Insa dupa ce…

- Studiu REGINA MARIA Studiul desfașurat de REGINA MARIA pentru a urmari raspunsul imun post vaccinare impotriva Covid-19 a finalizat faza a III-a, care analizeaza prezența anticorpilor la 6 luni de la prima doza. Principalele concluzii ale studiului arata ca: In cazul pacienților care s-au vaccinat și…

- Rețeaua de sanatate REGINA MARIA iși gestioneaza bugetele de resurse umane cu sistemul de management al performanței in HR, de la Senior Software. Compania a redus cu pana la 50% timpul dedicat operațiunilor de analiza și bugetare din zona de HR. Ușor de folosit și customizabila, soluția software ofera…