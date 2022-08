Magistratii de la Judecatoria Craiova au dispus arestarea unui craiovean de 71 de ani, acuzat de agresiune sexuala in forma continuata. Potrivit oamenilor legii, suspectul ar fi agresat sexual de doua ori o minora de 5 ani, care era la joaca in zona Esplanada din cartierul Craiovita Noua. Politistii doljeni au precizat ca sesizarea a venit de la mama copilei, o femeie de 29 de ani, din Craiova.„La fata locului s-au deplasat imediat politistii, unde, pe o banca, au identificat un barbat de 71 de ani, din Craiova. In dimineața zilei de 5 august, politistii au efectuat o percheziție domiciliara la…