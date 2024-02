Copil mort la antrenamentul de fotbal. Ar fi consumat energizante

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 13 ani din localitatea Maieru, Bistrița Nasaud, a decedat in urma unui antrenament de fotbal efectuat pe un teren de sport din comuna, in cauza fiind deschis dosar penal pentru ucidere din culpa. Citește și: Doctorita Roncea de la Spitalul Militar Pitesti a facut istorie in pandemie:…

