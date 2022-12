Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta a polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale din Timiș. Oamenii legii incearca sa dea de urma unui baiat de 11 ani care a plecat de la școala și nu s-a mai intors la Centrul de Plasament Capitan Damsescu din Timișoara.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 15 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. In data de 13 decembrie 2022, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș au fost sesizați cu privire la faptul ca, in data…

- Daniel si Alexandru au disparut la Timisoara. Daca stiti ceva despre ei, sunati la 112! Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii a 2 minori

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 22 de ani, disparut din Amsterdam, unde se afla la munca. „In data de 19 octombrie, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie din Timișoara cu privire la faptul ca, din data de 03.09.2022,…

- Ancheta a polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, la Timișoara. Oamenii legii fac cercetari dupa ce o fata de 17 ani din Timișoara a plecat de la școala și a disparut. Parinții au fost cei care au anunțat poliția.