- Un copil de un an si bunica acestuia, in varsta de 53 de ani, au fost raniti usor intr-un accident de circulatie care a avut loc duminica pe DN7, in zona localitatii Santandrei, victimele fiind transportate cu ambulantele la Unitatea de Primiri Urgente din Deva, relateaza Agerpres. Accidentul a avut…

- Accidentul de circulatie petrecut in noaptea de miercuri spre joi in Salaj care s-a soldat cu patru morti si patru raniti grav a fost provocat de soferul unei masini cu volanul pe partea dreapta, Politia avertizand asupra faptului ca acest tip de autovehicul asigura o vizibilitate redusa in cazul depasirilor,…

- Doua persoane au murit, iar mai multe au suferit leziuni grave, marti dimineata, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in localitatea vranceana Bolotesti, pe DN2D Focsani – Targu Secuiesc, la kilometrul 25. Persoanele decedate sunt soferii celor doua autovehicule implicate in accident. Un…

- Adrian Iordache, tanarul care conducea un AUDI, și care s-a rasturnat pe șosea, NU avea permis de conducere. Tanarul abia venise din Anglia, unde muncise la un abator, iar pana pe 6 iunie s-a aflat in izolare la domiciliu. Parinții lui ar fi, de asemenea, plecați in strainatate, la munca. Duminica noapte,…

- Sase persoane ranite si patru masini facute zob. Este bilantul unui accident provocat, noaptea trecuta de un tanar, care conducea si transmitea imaginile in direct pe o retea de socializare. Accidentul s-a produs in orasul Botosani.

- Margherita de la Clejani a facut dintr-un accident un spectacol. Aflata sub influenta substantelor halucinogene, cantareata s-a oprit cu bolidul intr-un autoturism parcat. Neatentia a fost de vina, spune tanara, care nu recunoaste ca a consumat droguri. Spune in schimb ca era cu Johnny Depp in masina.…

- Un barbat de 46 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști dupa ce, aflat la volanul unui autoturism, baut și fara a deține permis de conducere, a provocat un accident rutier. Potrivit IPJ Alba, la data de 22 aprilie 2020, in jurul orei 12.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit…