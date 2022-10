Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 9 ani, caruia tatal lui i-a dat mașina, a lovit un microbuz in timp ce intorcea intr-o intersecție din localitatea Plenița, județul Dolj, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- UPDATE: Accidentul anunțat la 112 la Viișoara s-a dovedit a fi unul, din fericire, fara victime grav ranite. Este vorba despre o singura victima, Marius A., de 27 de ani din Viișoara, care a fost gasit conștient și coerent. “Are un traumatism craniocerebral minor la o prima evaluare. Va fi transportat…

- Un accident rutier, intre un microbuz cu 18 persoane la bord și un TIR s-a produs joi, 8 septembrie, in județul Galați. Accidentul a avut loc in localitatea Șivița. 15 persoane au fost ranite. UPDATE ORA 9.00 Printre victime se afla șapte minori. UPDATE ORA 8.38 Poliția Galați a fost sesizata prin apel…

- ULTIMA ORA… Accidentul a avut loc in jurul orei 4.00 dimineața. Un autoturism in care se aflau cinci persoane a cazut intr-un rau. La fața locului au fost solicitați salvatorii astfel ca doua ambulanțe SMURD și trei ale Serviciului Județean de Ambulanța au sosit la fața locului. Medicii i-au gasit pe…

- Astazi, 27 august 2022, un accident rutier s-a produs in capat CUG. UPDATE: Accidentul s-a produs din cauza autoturismului marca Volkswagen Touran. Șoferul mașinii a ieșit din peco și nu s-a asigurat. Astfel, a intrat in mașina neagra, iar cel de-al doilea autoturism a lovit o alta mașina…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-capat-cug-au-fost-implicate-trei-autoturisme-exclusiv-4531421?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Local…

- Pe segmentul de drum dintre Veliko Tarnovo și Ruse, locul unde a avut loc accidentul grav de autocar din noaptea de vineri spre sambata, se comit multe nereguli in trafic, scrie Novinite. O serie de filmari realizate de o camera de trafic instalata in localitatea bulgara Polykraishte, publicate de organizația…

- Doua adolescente au murit si alte trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs, in noaptea de joi spre vineri, in localitatea Cobadin din judetul Constanta. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, unul dintre…

- Durere mare in localitatea Cobadin in urma unui accident rutier. Doua fete au plecat dintre noi mult prea devreme. Aveau doar 16, respectiv, 17 ani. La volanul unui autoturism se afla un tanar de 16 ani. Fetele se aflau cu el in masina. Impactul a fost atat de puternic, incat copilele au fost aruncate…