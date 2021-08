Minorii (spectatori sau sportivi) sunt exceptați de la testare, conform noului protocol medical anunțat de FRF. Noul protocol medical a fost aprobat vineri, prin decizie de Comitet de Urgenta.

Avand in vedere noile modificari privind desfasurarea competitiilor sportive descrise in Ordinul Comun al MTS si MS, nr.535/1505/2021, publicat in Monitorul Oficial, ParteaI, nr. 755/11august2021, Federatia Romana de Fotbal a modificat “Protocolul medical pentru desfasurarea competitiilor”.

Cea mai importanta modificare este cea referitoare la faptul ca minorii nu mai sunt obligati sa se…