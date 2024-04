Stiri pe aceeasi tema

- Casa unei familii din Șendriceni a fost in pericol din cauza neglijenței proprietarilor Pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi au intervenit prompt și au stins flacarile inainte de a se inregistra pagube materiale insemnate, intr-o gospodarie din județ. A ars funinginea din coșul de fum. Casa unei…

- Inființat in 1950 de comuniști, satul Mihai Eminescu din comuna Gorbanești, județul Botoșani, este pe cale de dispariție, a relatat Monitorul de Botoșani.In timpul iernii, doar patru persoane mai locuiesc aici, iar cea mai tanara este o femeie in varsta de 60 de ani. Vara, populatia satului aproape…

- Coșurile de fum erau sa lase fara acoperiș deasupra capului doua familii din Braești și Pomarla. Au intervenit pompierii Casele a doua familii din localitațile Braești, Flamanzi și Pomarla au fost in pericol, in ultimele ore, din cauza coșurilor de fum necurațate de funingine. Pompierii din Dorohoi…

- Trei case din Tudor Vladimirescu, Chișcareni și Tudora s-au aprins in aceasta seara dintr-o cauza comuna. Avertismentul pompierilor In ultimele ore, trei case din localitațile Tudor Vladimirescu, Chișcareni și Tudora au fost in pericol din cauza unor incendii izbucnite in jurul coșurilor de fum. Pompierii…

- Sute de familii din nordul Moldovei se afla in pericol din cauza unui iaz care risca sa le inunde gospodariile și casele. Este vorba despre satul Costești, din județul Botoșani, acolo unde o acumulare de apa a fost abandonata și risca ca odata cu topirea zapezii sa se reverse.

- FOTO: Cinci familii din Știubieni, Flamanzi, Saveni și Mandrești au trecut prin clipe de groaza in ultimele ore Curațați, izolați și reparați coșurile de fum: pericol de incendiu In ultimele ore, alte cinci familii din Știubieni, Flamanzi, Saveni și Mandrești au fost la un pas sa ramana fara acoperiș…

- Patru incendii produse in ultimele ore, la Botoșani. Patru familii au fost in pericol de a ramane fara acoperiș deasupra capului Pericol pentru casele a patru familii din Aurel Vlaicu, Baznoasa, Cucorani și Flamanzi din cauza incendiilor declanșate in apropierea coșurilor de fum. Trei incidente au avut…