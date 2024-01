Stiri pe aceeasi tema

- „Saptamana luminata”, de Mihail Saulescu, este premiera cu care teatrul național timișorean incheie programul gandit pentru anul capitalei europene a culturii Timișoara. Spectacolul, regizat de Ion-Ardeal Ieremia, va avea loc sambata, 9 decembrie, de la ora 19,00, la Sala 2. Tema spectacolului este…

- The Bandits, trupa alcatuita din Sorin Stroie (chitara), Tibor Aranyi (bass), Alexandru Munteanu (tobe) și Razvan Munteanu (voce) va susține in aceasta saptamana doua concerte „acasa“, primul dintre acestea urmand sa se desfașoare miercuri 29 noiembrie de la ora 19 pe scena din Piața Victoriei, in cadrul…

- „Ma simt ciudat ca pot sa vorbesc din nou”: O femeie a beneficiat recent de primul transplant de laringe realizat in Franta, o interventie chirurgicala ce a fost prezentata luni in orasul Lyon de echipa medicala franceza, care spera sa poata repeta in curand aceasta realizare ce ramane rara la nivel…

- La cea de-a 6-a editie a Expozitiei Internationale de Importuri din China (CIIE), organizata la Shanghai, au fost prezentate, in premiera, 442 de noi produse, noi tehnologii și noi servicii. Iar la primele cinci editii ale targului au fost lansate in premiera in total aproximativ 2.000 de produse, tehnologii…

- Proiectul „Teatru Jurnal” al asociației Teatru pentru Tine se incheie cu spectacolul „(anti)glonț”, care va avea premiera duminica, 5 noiembrie, de la ora 19:00, la sala Studio „Uțu Strugari” a teatrului național timișorean. Prin acest proiect, patru echipe interdisciplinare exploreaza transpunerea…