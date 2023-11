Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul educational romanesc ar trebui reformat avand in vedere rezultatele slabe din ultimii ani, spune un document remis clientilor de grupul bancar Erste si analizat de Profit.ro. Acesta semnaleaza declinul numarului profesorilor in ultimii 25 de ani plus existenta unui personal demotivat. Un copil…

- Economia romaneasca ar putea avea o crestere mult mai mare cu un aport mai consistent dinspre sistemul educational, este un mesaj care vine dinspre un investitor important in piata bancara locala, grupul Erste din Austria, care este actionar majoritar la BCR.Institutia de credit a alcatuit un raport…

- Romania va taxa veniturile excepționale ale bancilor. Anunțul vine din partea ministrului Finanțelor, Marcel Boloș, care susține ca aceasta masura a fost introdusa in pachetul de masuri fiscale discutat in coaliție. Țara noastra ar trebui sa urmeze modelul statelor europene care au luat decizia impunerii…

- Președintele Adunarii Populare Gagauze, Dmitri Konstantinov, a declarat intr-un reportaj pentru presa din stanga Nistrului ca exista ideea crearii „Republicii Gagauze”. Ce inseamna asta? Exact copia unor idei separatiste pro-ruse, dupa modelul „LNR” sau „DNR” din Ucraina, transmite Realitatea.md . Astfel,…

- Romania este in topul țarilor din Uniunea Europeana cu cei mai mulți consumatori, iar jumatate dintre adulții care beau risca sa devina dependenți fara ca macar sa iși dea seama, pentru ca dezvolta treptat toleranța. Astfel, la nivel mondial exista 28,6 milioane de persoane dependente, dintre care 900.000…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, crede ca Romania ar putea deveni, in 2027, principalul furnizor de gaze naturale din Europa. Acest lucru s-ar putea face prin exploatarile din Proiectul Neptun Deep. „Potențialul acolo este colosal pentru Romania. Inseamna minimum 100 de miliarde de normal metri…